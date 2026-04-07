Monaldi domani seduta straordinaria Consiglio regionale sul caso del piccolo Domenico

Domani, alle 11, il consiglio regionale della Campania si riunirà in seduta straordinaria per discutere del caso di un bambino di 2 anni proveniente da Nola, deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. La seduta si concentrerà su un'informativa della giunta riguardo alla vicenda, che ha suscitato attenzione pubblica e media. La discussione si svolgerà in modo monotematico e senza altri argomenti all'ordine del giorno.

A riferire in aula sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che illustrerà gli esiti delle verifiche ispettive A riferire in aula sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che illustrerà gli esiti delle verifiche ispettive svolte sia a livello regionale che ministeriale. Il caso ha acceso nelle ultime settimane il dibattito politico e istituzionale sulla gestione della vicenda e sui controlli effettuati. All'ordine del giorno aggiuntivo c'è anche la presa d'atto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2026 relativo alla sospensione dalla carica di consigliere regionale di Giovanni Zannini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Morte del piccolo Domenico: seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionaleIl 20 febbraio scorso, il Presidente della Giunta regionale ha dato piena disponibilità ad un confronto istituzionale volto a fornire all’Assemblea... Morte del piccolo Domenico, tra un mese seduta ad hoc del Consiglio regionaleTempo di lettura: < 1 minutoUna seduta monotematica del Consiglio regionale della Campania è stata convocata sul caso del piccolo Domenico, morto... Temi più discussi: MERCOLEDI’ 8 APRILE SEDUTA MONOTEMATICA DEL CONSIGLIO REGIONALE SUL CASO MONALDI; Morte Domenico, Fico porta il caso Monaldi in aula: Regione parte civile; ELLY SCHLEIN CONVOCA LA DIREZIONE NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO PER LUNEDI’ 13 APRILE; Morte del piccolo Domenico, il legale della famiglia: Il Monaldi ha violato l'obbligo di riservatezza. Domenico Caliendo, prove di dialogo per il risarcimento danni: domani vertice al MonaldiL’appuntamento è per domani alle nove. L’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori di Domenico Caliendo, morto per il fallito trapianto di cuore, incontrerà ... ilmattino.it La morte di Domenico, al Monaldi inizia l'ispezione straordinaria della RegioneE' iniziata oggi all'ospedale Monaldi di Napoli l'ispezione straordinaria della Regione Campania dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo per il trapianto di un cuore danneggiato. Lo apprende l'ANS ... ansa.it L’appuntamento è per domani alle nove. L’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori di Domenico Caliendo, morto per il fallito trapianto di cuore, incontrerà i rappresentanti dell’ufficio Affari Legali dell’ospedale Monaldi, un primo passo per valutare s - facebook.com facebook