Consiglio regionale si compone il puzzle delle commissioni | accordo nella maggioranza

Da baritoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, la maggioranza in Consiglio regionale ha trovato un’intesa sulle commissioni. Dopo settimane di trattative, i gruppi di maggioranza hanno finalizzato gli accordi sulle sei commissioni e le relative presidenze. Ora il puzzle delle commissioni si può considerare completato, e si aspetta solo il via ufficiale per avviare i lavori.

Si compone il puzzle delle commissioni del Consiglio regionale della Puglia. I gruppi di maggioranza hanno infatti raggiunto l'accordo sulle sei commissioni della maggioranza e le relative presidenze. "Un'intesa costruita attraverso confronto e ascolto", dichiarano i rispettivi capigruppo in una.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

