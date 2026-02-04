Consiglio regionale si compone il puzzle delle commissioni | accordo nella maggioranza

Questa mattina, la maggioranza in Consiglio regionale ha trovato un’intesa sulle commissioni. Dopo settimane di trattative, i gruppi di maggioranza hanno finalizzato gli accordi sulle sei commissioni e le relative presidenze. Ora il puzzle delle commissioni si può considerare completato, e si aspetta solo il via ufficiale per avviare i lavori.

Si compone il puzzle delle commissioni del Consiglio regionale della Puglia. I gruppi di maggioranza hanno infatti raggiunto l'accordo sulle sei commissioni della maggioranza e le relative presidenze. "Un'intesa costruita attraverso confronto e ascolto", dichiarano i rispettivi capigruppo in una.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Consiglio Regione Consiglio regionale Campania, per le commissioni manca l’accordo. Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti Il Consiglio regionale della Campania mantiene una situazione di stallo sulle nomine delle commissioni. Commissioni consiglio regionale, c’è l’accordo. Avs e Mastella restano fuori dalle presidenze È stato raggiunto un accordo sulla distribuzione delle commissioni permanenti del consiglio regionale, che include una mediazione tra le parti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Consiglio Regione Argomenti discussi: Illustrata in nona commissione la proposta di legge sulle professioni alpine; L’intelligenza artificiale anche per ridurre le liste d’attesa, la proposta in Consiglio regionale: Così garantiamo un accesso più tempestivo alle cure · LaC News24; Consiglio Sardegna approvata Manovra finanziaria 2026-2028 e anche approvata la legge in materia di scorrimento delle graduatorie. Pl 177 (sottoscritta da tutti i capigruppo). – CronacaOnline; Rispettosamente Connessi: un Patentino digitale per le persone detenute nel Lazio. Si insedia il nuovo Consiglio regionale, al via la dodicesima legislatura: prima seduta in via GentileDebutto per i 50 consiglieri eletti. Matarrelli nuovo presidente dell'assise, Vaccarella e Perrini vice. Decaro: Prima che un presidente sarò un consigliere, lavorerò con voi ... baritoday.it Il Consiglio regionale in cifre: 62 sedute e 36 leggi nel 2025Sessantadue sedute d'Aula e 230 delle commissioni permanenti (con 464 audizioni): sono le cifre principali dell'attività dei consiglieri regionali nel 2025 emersa dal report diffuso dall'ufficio di pr ... rainews.it Il mio discorso di insediamento alla presidenza del Consiglio regionale della Puglia: spenderò tutta la mia energia per essere all’altezza di un compito tanto importante. Signor Presidente, Signore Consigliere e Signori Consiglieri, Autorità, Cittadine e Cittadini - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.