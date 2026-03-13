Il campo largo continua a essere dominato dalla strategia di Conte, mentre tra i parlamentari del Partito Democratico alcuni riconoscono che la vera guida non è Elly Schlein. La questione rimane aperta e si svela nelle dinamiche interne, con diversi esponenti che evidenziano come le decisioni siano ancora nelle mani di altri. La situazione si sviluppa senza particolari svolte o comunicazioni ufficiali, lasciando spazio a interpretazioni e tensioni interne.

Persino tra i parlamentari del Partito democratico c’è chi ha capito che a dare le carte non è Elly Schlein. È Giuseppe Conte. Dicono alcuni a mezza bocca che è abile a fare il gioco d’interdizione, a scattare in avanti, a bloccare tutto ciò che non gli garba. Che a poker è il migliore. E siccome la sfida nel campo largo è un’interminabile partita a poker, lui è il più bravo. Mercoledì aveva segato le gambe del tavolo proposto all’improvviso da Giorgia Meloni. Tavolo rimesso in piedi ieri dalla stessa Presidente del Consiglio. Una qualche forma di consultazione ci sarà. L’avvocato deve abbozzare. Ma la storia va raccontata, perché è una metafora di come il capo del M5s cerchi puntualmente di ostacolare il dialogo tra la premier e Elly Schlein, la sua avversaria diretta nella gara per la candidatura a premier del cosiddetto campo largo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il campo largo resta ostaggio della tattica subdola di Conte (e della debolezza di Schlein)

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