Il parlamento ha approvato una modifica costituzionale dopo un lungo dibattito, con un risultato che ha visto una maggioranza qualificata. La decisione è stata influenzata da un voto di prudenza, che ha impedito di considerarla una vittoria di parte. Il risultato è stato determinato anche dal rifiuto di una parte del pubblico, che ha espresso il proprio dissenso con un pronunciamento netto.

Il popolo, con il suo "No", ha punito proprio questa arroganza metodologica, ricordando che la democrazia non è il dominio del 51% sul 49%, ma la costruzione di una casa comune in cui tutti possano riconoscersi. Il polverone sollevato dalle esultanze di parte e dai calcoli elettorali post-referendari rischia di oscurare il dato più autentico emerso dalle urne. Ridurre l'esito del voto a una semplice vittoria della sinistra o a una sconfitta del governo è un esercizio di miopia politica che ignora la reale volontà del corpo elettorale. Gli italiani, infatti, non hanno votato per uno schieramento contro l'altro, ma hanno espresso una profonda e consapevole resistenza a ogni tentativo di manomettere la Carta Fondamentale a colpi di maggioranza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Costituzione, il voto della prudenza: non è una vittoria di parte, ma un monito sul metodo

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