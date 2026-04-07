Svolta per Universal Music | Ackman punta 63 miliardi per il USA

Bill Ackman, attraverso il suo fondo Pershing Square Capital Management, ha presentato un’offerta per acquisire Universal Music Group, stimando il valore della società a oltre 63 miliardi di dollari. La proposta rappresenta un cambiamento significativo nel settore musicale e coinvolge un'importante società di investimento. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dettagli sui termini dell’accordo o sui prossimi passi previsti.

Bill Ackman, tramite il suo fondo Pershing Square Capital Management, ha lanciato un’offerta per rilevare Universal Music Group valutando la società a oltre 63 miliardi di dollari. L’operazione mira a spostare l’intera struttura finanziaria dell’etichetta verso gli Stati Uniti. Il mercato ha reagito con entusiasmo immediato, spingendo al rialzo il valore dei titoli. L’investitore propone un prezzo di circa 30,40 euro per singola azione, cifra che si traduce in circa 35 dollari, attraverso un mix di liquidità e titoli azionari. L’operazione prevede una valutazione complessiva che supera i 55 miliardi di euro. Il progetto di acquisizione punta a creare un nuovo polo attraverso la fusione con Pershing Square Sparc Holdings, entità già registrata presso la SEC. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta per Universal Music: Ackman punta 63 miliardi per il USA Petrolio, con il barile a 100 dollari ricavi extra per 63 miliardi per le Big Oil americaneCi sono società come la SLB costrette questa settimana al profit warning sui ricavi del primo trimestre dell’anno a causa del blocco dello Stretto di... Morto a 63 anni Borislav Mihailov, eroe della Bulgaria a Usa '94. Il dolore di StoichkovL’ex capitano della nazionale di calcio della Bulgaria ed ex presidente della federcalcio bulgara, Borislav Mihailov, è morto all’età di 63 anni. Argomenti più discussi: Alan Sorrenti: nuova edizione in vinile per Figli delle stelle -; Blanco, il ritorno con Ma': Il vero rock'n'roll è la disciplina; Alan Sorrenti: nuova edizione dell’iconico album Figli delle Stelle; Leon Faun: Mon Amour è il nuovo singolo in uscita il 3 aprile. La Pershing Square Capital di Bill Ackman ha annunciato di aver presentato un’offerta per l’acquisto di Universal Music Group valutando l’etichetta oltre 63,48 miliardi di dollari. Esborso in contanti per 9,4 miliardi - facebook.com facebook