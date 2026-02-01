Elon Musk ha puntato il dito contro Christopher Nolan su Twitter, accusandolo di aver perso la sua integrità. La discussione è nata dopo che il regista ha annunciato un possibile ruolo per Lupita Nyong'o, anche se ancora nessuna conferma ufficiale sul casting. Musk ha scritto che Nolan avrebbe tradito le sue convinzioni, generando un po’ di caos tra i fan e gli appassionati di cinema.

L'imprenditore ha attaccato il regista su Twitter commentando il possibile ruolo affidato a Lupita Nyong'o, nonostante non ci siano conferme sul casting. L'idea che Christopher Nolan abbia affidato nella sua versione dell'Odissea il ruolo di Elena di Troia all'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o sembra aver indignato Elon Musk. L'imprenditore ha infatti condiviso la sua opinione negativa su Twitter, nonostante attualmente non sia ancora stato confermato questo dettaglio del casting. L'attacco di Musk a Nolan Il film Odissea arriverà nelle sale americane il 17 luglio e, attualmente, non è stato confermato, o nemmeno smentito, il ruolo affidato a Lupita Nyong'o. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Elon Musk critica Christopher Nolan: "Ha perso la sua integrità, Elena aveva la pelle chiara"

Approfondimenti su Elon Musk Critica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Elon Musk Critica

Odissea, Elon Musk critica Christopher Nolan: Ha perso la sua integrità, Elena aveva la pelle chiaraL'imprenditore ha attaccato il regista su Twitter commentando il possibile ruolo affidato a Lupita Nyong'o, nonostante non ci siano conferme sul casting. movieplayer.it

Christopher Nolan ha perso la sua integrità. " Questo è stato il commento diretto di Elon Musk su X quando si è diffusa la voce che Lupita Nyong'o potrebbe interpretare Elena di Troia nel nuovo film su Odissea, una notizia che però non è stata ancora conferm - facebook.com facebook

Le nuove rivelazioni degli #Epstein Files. Oltre 3 milioni e mezzo di documenti dove vengono citati i rapporti tra il finanziere morto suicida e personaggi come Bill Gates, l’ex principe Andrea ed Elon Musk. Ma anche Trump. #Tg1 Giuseppe Rizzo x.com