Occupazione in crescita Previste 4.580 assunzioni nel mese di aprile

Secondo i dati pubblicati dalla Camera di commercio della Romagna, nel secondo trimestre del 2026 si prevede un aumento dell’occupazione nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, con circa 4.580 assunzioni previste nel mese di aprile. Le nuove posizioni includono contratti a tempo indeterminato, determinato e forme di lavoro flessibile. I numeri indicano una tendenza di crescita per il settore occupazionale locale in questo periodo.

Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile ) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il secondo trimestre 2026 sono 42.790. Gli ingressi previsti nel mese di aprile sono complessivamente 11.390, di cui 6.810 a Rimini e 4.580 a Forlì-Cesena. Il dato rappresenta un balzo in avanti notevole: il 26,3% del dato regionale (19,7 % il mese scorso, 43.300 entrate programmate in Emilia-Romagna in aprile) corrispondente a sua volta all’8.6% degli ingressi previsti in Italia (500.000), incidenza pressoché costante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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