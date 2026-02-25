gruppo cestari 580 assunzioni nel sud italia con il polo tecnologico di energia pulita

Il Gruppo Cestari si prepara a dare una forte spinta all’occupazione nel Sud Italia grazie alla realizzazione di un nuovo polo tecnologico dedicato alle energie rinnovabili, che porterà centinaia di nuove opportunità di lavoro tra il 2026 e il 2030. Secondo quanto previsto dal piano industriale del Gruppo, il progetto si inserisce in un’impresa con la società cinese Hoymiles, leader internazionale nelle tecnologie per l’energia pulita, e fa parte di un investimento da oltre 100 milioni di euro per potenziare l’ecosistema produttivo delle rinnovabili nel Sud Italia. Un investimento importante per il Sud. La nuova fabbrica sarà realizzata all’interno delle Zone economiche speciali, aree che offrono vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative per attrarre investimenti e creare nuove imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

