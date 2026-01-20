Trump Phone quei 600.000 preordini non esistono | ecco chi ha creato la fake news che ha ingannato tutti

Recentemente si è diffusa la notizia di 600.000 preordini per il Trump Phone, generando un grande clamore online. Tuttavia, questa cifra si è rivelata una fake news, senza fondamento nei fatti. È importante analizzare attentamente le fonti e verificare le informazioni prima di condividerle, per evitare di diffondere dati falsi che possono influenzare l’opinione pubblica.

Seicentomila preordini. Sessanta milioni di dollari di depositi. Un successo clamoroso per il Trump Phone che sta facendo il giro del web, rimbalzando tra social network, testate giornalistiche e commentatori politici. C’è solo un piccolo problema: non esiste nemmeno uno straccio di prova che questi numeri siano reali. Anzi, tutte le evidenze puntano nella direzione opposta, quella di una fake news perfettamente orchestrata che ci racconta molto su come funziona la disinformazione nell’era dell’intelligenza artificiale. La storia dei presunti 600.000 preordini del Trump Phone ha iniziato a circolare in questi giorni con una velocità impressionante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

