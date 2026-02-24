Le criptovalute | informazione sicurezza e opportunità a Udine un incontro per orientarsi

Le criptovalute attirano sempre più attenzione, e questa crescita deriva dalla loro diffusione tra investitori e consumatori. Un incontro a Udine mira a chiarire i concetti fondamentali, offrendo strumenti pratici per valutare rischi e opportunità. Partecipanti interessati vogliono conoscere meglio come funzionano e come proteggersi da possibili truffe. L'evento si propone di aiutare il pubblico a muoversi con più sicurezza nel mondo delle valute digitali.

Capire le criptovalute, senza tecnicismi e con strumenti concreti per orientarsi in modo consapevole. È questo l’obiettivo di “Le Criptovalute: Informazione, Sicurezza e Opportunità”, la lezione gratuita organizzata da Fvg Comunità digitale, il progetto che porta il digitale nella vita quotidiana dei cittadini in modo semplice, assistito e inclusivo. L’appuntamento è per sabato 28 febbraio alle ore 10 in Sala Ajace, nel Comune di Udine. A guidare il pubblico saranno Marino Miculan, professore di Informatica all’Università di Udine ed esperto di informatica e sistemi blockchain, e Stefano Miani, docente di Economia e Finanza: un’occasione per trasformare la curiosità in competenza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Criptovalute, dal 2026 il Fisco saprà tutto sui tuoi bitcoin: più controlli ma nessuna nuova tassa, cosa cambia con la direttiva Dac8Sul piano fiscale, la Dac8 non introduce nuove imposte, ma rende le regole esistenti molto più verificabili. Salvioli ricorda che fino al 31 dicembre 2025 le plusvalenze da cripto sono tassate al 26%,

