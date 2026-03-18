Ad Arezzo si svolge un convegno dedicato al rapporto tra media e giustizia, con l’obiettivo di analizzare come i processi vengono trattati e rappresentati dall’informazione. Negli ultimi anni, casi come Garlasco, Diana Pifferi e Yara Gambirasio sono stati ampiamente discussi sui mezzi di comunicazione, coinvolgendo televisioni, giornali e social media. L’evento riunisce professionisti e esperti per approfondire questi temi.

Dalla vicenda di Garlasco al caso della piccola Diana Pifferi, fino all’omicidio di Yara Gambirasio: negli ultimi anni molti casi di cronaca giudiziaria hanno occupato a lungo spazi televisivi, pagine di giornali, libri e dibattiti sui social media. Spesso, però, il giudizio dell’opinione pubblica sembra arrivare prima di quello dei tribunali, trasformando le indagini e i processi in veri e propri eventi mediatici. Il fenomeno del cosiddetto “processo mediatico” pone interrogativi importanti sul rapporto tra informazione e giustizia. Talk show, approfondimenti televisivi e discussioni online possono infatti influenzare la percezione della colpevolezza degli indagati, generando talvolta forme di linciaggio mediatico e mettendo a rischio principi fondamentali come la presunzione di innocenza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Processi mediatici e giustizia: ad Arezzo un convegno sul rapporto tra informazione e tribunali

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