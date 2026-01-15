Lavori sulla linea Torino-Milano niente treni per 2 week end tra Novara e Santhià

Nei prossimi due fine settimana, non saranno disponibili servizi ferroviari tra Novara e Santhià sulla linea Torino-Milano. Ferrovie dello Stato ha annunciato che questa sospensione è necessaria per eseguire interventi di attrezzaggio del sistema Ertms, un sistema avanzato per la supervisione e la gestione dei treni. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o alternativi di viaggio prima di pianificare gli spostamenti in questa tratta.

Due week end senza treni tra le stazioni di Novara e Santhià.Nei prossimi fine settimana, infatti, sui binari tra le due stazioni saranno eseguiti, spiegano da Ferrovie dello Stato, interventi propedeutici all'attrezzaggio del sistema Ertms, il più evoluto apparato per la supervisione e il.

