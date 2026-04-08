Nuovo Salario un serpente reale della California si aggira nel quartiere | Non provate a catturarlo

Martedì sera, nel quartiere del Nuovo Salario, è stata segnalata la presenza di un serpente reale proveniente dalla California che si aggira tra le strade. La segnalazione è arrivata allo sportello di un’associazione dedicata alla tutela ambientale, proveniente da via Pian di Sco, nel III municipio Montesacro. Nessuna cattura del rettile è stata ancora effettuata.

Un serpente reale della California fra le strade del quartiere del Nuovo Salario. La segnalazione è arrivata martedì sera allo sportello Earth Odv da via Pian di Sco, nel III municipio Montesacro. Un esemplare di serpente esotico, identificato da Mauro Grano, erpetologo collaboratore dell'. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma: rapina 81enne in strada al quartiere Salario, arrestatoIeri pomeriggio, i carabinieri della stazione Nomentana hanno effettuato un arresto per rapina, coinvolgendo un somalo di 33 anni, privo di fissa... A Fano si alza il nuovo liceo Nolfi: infrastrutture moderne e spazi sportivi integrati nel cuore del quartiereA Fano, nel quartiere Poderino, si sta rapidamente delineando il nuovo volto del sistema scolastico regionale con la costruzione del liceo Nolfi,...