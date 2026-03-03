Roma | rapina 81enne in strada al quartiere Salario arrestato

I carabinieri della stazione Nomentana hanno arrestato ieri pomeriggio un uomo di 33 anni, di nazionalità somala, senza fissa dimora e con precedenti penali. L’arresto è avvenuto in seguito a una rapina in strada a un’81enne nel quartiere Salario. La vittima è stata avvicinata e derubata, mentre l’aggressore è stato poi tratto in arresto dai militari.

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione Nomentana hanno effettuato un arresto per rapina, coinvolgendo un somalo di 33 anni, privo di fissa dimora e con un passato di precedenti penali. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero unico delle emergenze 112. I carabinieri, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono giunti prontamente nel quartiere Salario, dove hanno raccolto la testimonianza della vittima, un romano di 81 anni. Arresto e recupero della refurtiva. Subito dopo aver ascoltato la vittima, le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche nell’area circostante. Il 33enne è stato rintracciato a breve distanza dal luogo del crimine e, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso del telefono cellulare rubato poco prima, occultato tra i propri indumenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

