A Fano si alza il nuovo liceo Nolfi | infrastrutture moderne e spazi sportivi integrati nel cuore del quartiere

A Fano, nel quartiere Poderino, sta prendendo forma il nuovo liceo Nolfi. La scuola moderna avrà strutture all’avanguardia e spazi sportivi integrati, pensati per rispondere alle esigenze degli studenti e della comunità. La costruzione procede velocemente, promettendo di cambiare il volto dell’istruzione nella zona.

A Fano, nel quartiere Poderino, si sta rapidamente delineando il nuovo volto del sistema scolastico regionale con la costruzione del liceo Nolfi, un'opera che segna un punto di svolta per l'istruzione e il benessere della comunità. Il cantiere, già avanzato, punta a completare l'edificio entro la fine del 2026, con l'obiettivo di ospitare già dal prossimo anno scolastico una parte dei 1200 studenti attualmente dispersi tra strutture temporanee come il seminario regionale e Palazzo Marcolini. La ristrutturazione è frutto di un intervento di grande portata, finanziato interamente con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di quasi 27 milioni di euro.

