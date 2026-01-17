Colpito da infarto va in arresto cardiaco refrattario al defibrillatore I sanitari non si arrendono e all' ospedale Molinette di Torino viene salvato anche grazie alla circolazione extracorporea

Un paziente colpito da infarto e in arresto cardiaco refrattario al defibrillatore è stato salvato grazie a interventi specialistici presso le Molinette di Torino. Dopo quarantacinque minuti di massaggio cardiaco e l’impiego della circolazione extracorporea (ECMO), i sanitari sono riusciti a ripristinare le funzioni vitali, dimostrando l’importanza delle tecniche avanzate in emergenze critiche e l’impegno del team medico nel salvaguardare la vita del paziente.

Quarantacinque minuti di massaggio cardiaco e l'uso della circolazione sanguigna extracorporea (Ecmo). Così, a gennaio 2026, i medici e gli infermieri dell'ospedale Molinette di Torino hanno salvato la vita ad Andrea, un 47enne residente in città che era stato colpito da un arresto cardiaco refrattario. Fino a poco tempo fa sarebbe stata una sentenza di morte inappellabile. Il cuore dell'uomo si è fermato all’improvviso, mentre era in casa, nella normalità di una giornata qualunque. Decisivo è stato l'intuito della sua fidanzata, che ha capito subito che qualcosa non andava, ha chiamato i soccorsi e ha iniziato subito le manovre di rianimazione, senza fermarsi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

