Montello la sindaca Borali si dimette | Ma ho 20 giorni per ripensarci

Nella mattina di venerdì 6 marzo, la sindaca di Montello, Elvira Borali, ha presentato le sue dimissioni. La decisione, comunicata ufficialmente, ha colto di sorpresa l’amministrazione comunale e la comunità locale. Borali ha specificato di avere 20 giorni di tempo per ripensarci, ma al momento non sono stati annunciati altri dettagli o eventuali passi successivi.

Venerdì 6 marzo, il consiglio comunale di Montello si è concluso con le dimissioni della prima cittadina. Però non è detta l’ultima parola: Borali ha 20 giorni per ritirarle Bergamo. Nella mattina di venerdì 6 marzo sono giunte le dimissioni della sindaca di Montello, Elvira Borali, segnando una svolta inattesa per l’amministrazione comunale. In assenza della maggioranza, la prima cittadina ha chiuso la seduta consiliare aprendo la strada alla possibile nomina di un commissario. Di seguito quanto ha dichiarato poche ore dopo l’annuncio. “Sinceramente quando una si mette in gioco pensa di poter concludere la propria amministrazione quando giunge la fine della legislatura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Montello, si è dimessa la sindaca Elvira Borali: si va verso il commissariamentoLa seduta decisiva venerdì mattina: la sindaca Elvira Borali aveva messo in discussione la posizione di Rebecca Colleoni Montello.

