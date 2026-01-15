Città della Salute la svolta | in arrivo mezzo miliardo e anche un nuovo ospedale generalista a supporto del maxi polo

La Città della Salute di Sesto San Giovanni rappresenta un importante progetto di sviluppo sanitario, con un investimento previsto di circa mezzo miliardo di euro. Oltre alla realizzazione di un nuovo ospedale generalista, il polo sanitario si conferma come un punto di riferimento per il territorio. Nonostante le sfide legate ai tempi e ai costi, l’obiettivo rimane quello di migliorare l’offerta assistenziale e rafforzare il sistema sanitario locale.

Sesto San Giovanni (Milano) – Nessuna ritirata sulla Città della Salute e della Ricerca. Si allungano (ancora) i tempi e raddoppiano i costi. Ma il progetto resta una priorità di Regione Lombardia, tanto che ieri è stata annunciata la creazione di un nuovo ospedale generalista che andrà a supporto del maxi polo con Istituto dei Tumori e Neurologico Besta. A mettere sul tavolo 180 milioni di euro, già stanziati a bilancio, e la nuova funzione è stato lo stesso presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha presieduto il collegio di vigilanza con le altre istituzioni (i due Irccs, Comune di Sesto San Giovanni e funzionari del ministero in videocollegamento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

