Gabriele Tagliaventi, architetto e urbanista, torna a parlare del nuovo Dall’Ara. Ricorda di aver proposto un progetto già quindici anni fa, e ora dice che il Comune non deve spendere un euro. Secondo lui, gli investimenti devono arrivare dal settore privato. La sua idea è di coinvolgere i privati per finanziare la ristrutturazione dello stadio, senza pesare sulle casse pubbliche. La questione resta aperta, ma la proposta di Tagliaventi fa discutere tra chi vuole rinnovare il Dall’Ara senza aumentare

Bologna, 7 febbraio 2026 – Gabriele Tagliaventi, architetto e urbanista, già più di quindici anni fa lei aveva progettato un nuovo Dall’Ara. Quale sarà il destino del progetto stadio? “Oggi, da più di 30 anni, si costruiscono ovunque, tranne che in Italia, stadi urbani cioè dentro la città. I motivi sono mille, in primis quello ecologico, se non si vuole avere parcheggi smisurati e inquinare si deve permettere alla gente di andare allo stadio a piedi o col mezzo pubblico”. Nuovo stadio Bologna, l'apertura di Lepore che ripassa la palla al club: "Pronti a valutare l'ipotesi" Un progetto che lei ha già teorizzato nel 2009. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Dall’Ara, l’urbanista: “Il Comune non deve stanziare un euro, deve investire il privato”

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, Spalletti si trova di fronte a un dilemma di formazione.

Bologna-Juve rappresenta un appuntamento ricco di storia, con i bianconeri che non perdono al Dall’Ara da oltre vent’anni.

Restyling Dall’Ara, l’architetto: Bisogna realizzare un nuovo stadio al Parco NordAndrea Trebbi sostiene che una ristrutturazione costi di più rispetto a costruire un edificio moderno: Sarebbe decisivo per la squadra ... ilrestodelcarlino.it

Il restyling dello stadio Dall'Ara, il sindaco pressa il club di Saputo: «Dobbiamo sapere cosa vogliono fare»Lepore chiede risposte in tempi rapidi e non esclude altre risorse. La società rossoblù informata di una delibera in arrivo, in Comune pronta la bozza per l'exit strategy ... corrieredibologna.corriere.it

Stadio nuovo o restyling Dall'Ara: Lepore aspetta le decisioni del Comune e...palla al centro facebook