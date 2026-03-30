La giunta comunale di Longiano ha illustrato al consiglio di frazione la progettazione di un nuovo chiosco di 120 metri quadrati destinato a bar con ristorazione, che prevede circa trenta posti al coperto. La proposta ha suscitato dubbi tra i membri dell’opposizione, che si sono detti favorevoli alla riqualificazione ma hanno espresso preoccupazioni riguardo alla presenza di bar già esistenti nelle vicinanze.

Il gruppo di opposizione Siamo Longiano interviene sul progetto in cantiere: “Non coinvolti e l'opera è costosa, servono 800mila euro” "La giunta comunale di Longiano, qualche sera fa, ha presentato al consiglio di frazione del capoluogo la progettazione di un nuovo chiosco da adibire a bar con piccola ristorazione, per un totale di 120 metri quadrati e una trentina di posti al coperto. La struttura, in gran parte in legno e vetro, troverebbe posto all’interno del giardino Giovanni Paolo II, fra la fontana e la proprietà della famiglia Sirri, abbattendo almeno un albero, una siepe e una porzione dell’attuale muretto". Ne dà notizia una nota del gruppo di opposizione Siamo Longiano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Nuovo chiosco nel giardino, i dubbi dell'opposizione: “Bene riqualificare, ma preoccupati per i bar vicini”

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