Referendum Giustizia avv Angelo Greco al GdI | Nessun pericolo che la politica interferisca sorteggio rende imparziale le nomine nei Csm

L’avvocato Angelo Greco ha spiegato al Giornale d’Italia che il sorteggio delle nomine nei Csm impedisce qualsiasi interferenza politica. Greco ha sottolineato che questa proposta garantisce procedure più trasparenti e imparziali, eliminando il rischio che i politici influenzino le nomine dei magistrati. Ha anche precisato che non ci sono timori di ingerenze di poteri esterni, perché il sistema si basa su criteri oggettivi e casuali. Nei dibattiti sui referendum, questa soluzione viene presentata come una svolta per rafforzare l’indipendenza della magistratura.

L'avvocato, intervistato dal Giornale d'Italia, ha spiegato le ragioni portate avanti dai sostenitori del referendum e dalla loro controparte, andando poi a toccare il tema delle possibili influenze della politica sulla magistratura Il Referendum della Giustizia è uno dei temi più caldi delle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum Giustizia, avv. Angelo Greco al GdI: "Nessun pericolo che la politica interferisca, sorteggio rende imparziale le nomine nei Csm" Referendum giustizia 2026, avv Mario Pellegrino al GdI: “Sì a separazione delle carriere, rendere processo equo tra accusa e difesa” Avvocato Mario Pellegrino, membro dell’UCID di Latina, torna a parlare del referendum sulla separazione delle carriere. Referendum: Pd, 'Csm a sorteggio? No grazie, non esiste in nessun paese al mondo' Il Partito Democratico si oppone fermamente all’idea di affidare la nomina del Consiglio superiore della magistratura al sorteggio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. SEPARAZIONE delle carriere dei MAGISTRATI: cosa significa | Avv. Angelo Greco Argomenti discussi: Carlo Guglielmi e la battaglia per il referendum: siamo come Ulisse contro Polifemo; Ex magistrati, medici e registi: i 15 giuristi volenterosi che hanno cambiato il quesito per il referendum; Referendum giustizia, incontro pubblico a Novoli sulle ragioni del No; Referendum giustizia: le ragioni dei SI (5.02.2026). REFERENDUM GIUSTIZIA Il Comitato Avvocati per il No scende in campo: incontri in Piazza Giordano e a MonteIl Comitato Avvocati per il No, attivo anche nel Foro foggiano, ha organizzato due iniziative per sabato 14, dedicate all’approfondimento dei temi a favore del No. La prima si svolgerà la mattina, all ... statoquotidiano.it Referendum Giustizia, venerdì il convegno organizzato dal Rotary TrapaniA introdurre l’incontro saranno il presidente del Rotary Club Trapani, avv. Salvatore D’Angelo, e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, avv. Salvatore Longo. Il convegno ... tp24.it #referendum #giustizia La destra in allarme: condannati e massoni deviati in rivolta contro il pm. Sondaggi in calo, flop del comitato di Sallusti: Meloni farà due comizi @Snaporaz92 x.com La posizione del Pd sul referendum sulla Giustizia facebook