Csm ha votato 14 nomine tra presidenti e procuratori Frasca a Nocera

Oggi il Consiglio superiore della magistratura ha approvato 14 nomine tra presidenti e procuratori, tra cui quella di Frasca a Nocera. La riunione del Plenum ha riguardato incarichi direttivi e semidirettivi in vari uffici giudiziari, segnando un momento importante di aggiornamento nelle nomine di vertice del sistema giudiziario italiano.

Nel pomeriggio di oggi il Plenum del Csm ha votato una serie di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi in diversi uffici giudiziari. Le deliberazioni hanno riguardato presidenze di tribunali e Corti d'appello, oltre a incarichi nelle procure, con votazioni in larga parte all'unanimità

