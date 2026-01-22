Dal pop d’autore con Della Corte al nuovo jazz del Camera Club

Da stasera a domenica, i santuari della musica ambrata offrono un jazz di qualità, spaziando dal pop d’autore di Della Corte alle atmosfere del nuovo jazz del Camera Club. Un’esperienza musicale che unisce sonorità creative, post bop e influenze europee, presentando pastiche inediti e standard senza tempo. Un appuntamento dedicato agli amanti della musica autentica e rispettosa delle tradizioni.

Jazzclubbing da piani alti da stasera a domenica nei santuari della musica ambrata, sonorità creative, post bop ma con rispetto, che si specchiano nella musica europea, pastiche inediti e standard senza tempo. Al Bravo Caffè, chiusa con successo la trilogia da vertigini di Amii Stewart, la compositrice americana che dal 1977 vive in Italia, che ha portato lo show ’A New Line On The Horizon’, questa sera è di scena Nicoletta Della Corte (nella foto) che interpreta in chiave pop con accenti jazz le pièce più apprezzate di Paolo Conte. Un viaggio in quartetto con destinazione genio di un’attrice sedotta dalla fantasia dello chansonnier che smitizza il quotidiano, tramutando nostalgia e commozione abitualmente dominate sul palco in un ghigno sardonico cantato, con meno candore delle dive del song nero, nel gusto del pastiche vero e falso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

