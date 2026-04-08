L'ex capo ultrà dell'Inter è stato coinvolto in un'indagine della Dda che ha portato all'arresto di 54 persone. L'inchiesta ha individuato un terminale milanese collegato al traffico di droga gestito dalla 'ndrangheta. L'uomo, già condannato in passato, è stato trovato coinvolto in attività illecite legate al narcotraffico. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di operazioni volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Un maxi blitz della Polizia di Stato, coordinato dalla procura di Catanzaro, ha fatto emergere un vasto traffico di stupefacenti gestito dalla 'ndrangheta in tutta Italia. La procura ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 55 persone, tra le province di Milano, Rovigo, Viterbo, Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Benevento, in 47 sono finiti in carcere, per altri 8 indagati il giudice ha disposto l'obbligo di dimora. Tra gli indagati c'è anche Marco Ferdico, ex capo ultrà dell'Inter, attualmente in carcere, considerato il terminale del narcotraffico a Milano e in Brianza della 'ndrangheta di Ariola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovi guai per l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico: "Terminale milanese del narcotraffico della 'ndrangheta"

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