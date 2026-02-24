Lavoro ulteriore calo dei nuovi contratti | a febbraio circa 2mila 300 nel Piacentino 140 in meno rispetto al 2025

Il calo dei nuovi contratti di lavoro nel Piacentino si verifica a causa di una diminuzione della domanda da parte delle aziende. A febbraio, le imprese hanno previsto di attivare circa 2.300 nuovi contratti, con 140 in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo andamento conferma un trend negativo iniziato a gennaio, con una riduzione più marcata nel secondo mese. I dati riflettono le sfide attuali del mercato del lavoro locale.

Una tendenza già negativa che appare poi destinata a peggiorare nel corso del trimestre febbraio-aprile dell’anno in corso: il punto della Camera di Commercio dell’Emilia Dopo il -1,0% registrato a gennaio, nel mese di febbraio è prevista una ulteriore e più sensibile riduzione del numero di nuovi contratti che le imprese piacentine intendono attivare. Lo prevedono le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Excelsior: un calo del 5,6%, che dovrebbe portare i nuovi contratti a 2.340, con una flessione di 140 unità rispetto allo stesso mese del 2025. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Parma calo sensibile dei nuovi contratti a febbraioA Parma, il calo dei nuovi contratti a febbraio deriva dalla riduzione delle assunzioni programmate dalle aziende locali.

A Piacenza assunzioni in lieve calo, anche per gli under 30: a gennaio in tutto 2mila 880 nuovi contrattiA Piacenza, a gennaio 2026, sono stati registrati 2.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il blocco dei ristorni preoccupa le imprese; Sicurezza, presentato il nuovo Piano per la sicurezza urbana 2026: più prossimità, controllo delle periferie e trasporti protetti; Nuovo record di utili per le banche nel 2025. Ma ora servono nuovi ambiti crescita; Fiducia dei consumatori altoatesini in calo a gennaio, regge l’ottimismo sul lavoro.

Nuovi contratti in calo a Piacenza: meno 5,6 % a febbraio, meno 9,7 nel trimestreNUOVI CONTRATTI IN CALO A PIACENZA: -5,6% A FEBBRAIO E -9,7% IN UN TRIMESTRE - Dopo il -1,0% registrato a gennaio, per febbraio è prevista una ulteriore e ... piacenzasera.it

Corte dei Conti: calo dell’1,2% del costo del lavoro nelle PA. Dubbi sulla riformaPreoccupa anche la produttività. I reiterati tagli lineari agli organici impediscono il consolidamento di procedure, competenze e professionalità, con inevitabili, negativi riflessi su quantità e ... quotidianosanita.it

La sicurezza è uno dei temi più sentiti dai genovesi, per questo abbiamo deciso di dare un ulteriore impulso al lavoro dell’amministrazione comunale e predisposto un nuovo Piano per la Sicurezza Urbana, con più pattuglie, più presidi e una presenza più capi x.com

GRAND PRIX SCUOLE TENNIS 2025 Il Tc Finale è inserito anche ques’anno dalla federazione italiana Tennis e padel fra le migliori 10 scuole Tennis d’Italia. Una certificazione ulteriore della qualità del lavoro svolto al circolo. Siamo la prima standard School - facebook.com facebook