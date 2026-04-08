Contratti di lavoro in aprile a Parma brusco calo del 5.6%

Ad aprile, nella provincia di Parma, si è verificato un calo del 5,6% nelle attivazioni di nuovi contratti di lavoro rispetto al mese precedente. Questo rappresenta una significativa inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti, segnando una contrazione nel numero di assunzioni registrate. I dati ufficiali evidenziano una diminuzione consistente rispetto al periodo analizzato, senza ulteriori dettagli sulle cause di questa flessione.

Brusca inversione di tendenza, in aprile, per le attivazioni di nuovi contratti in provincia di Parma. Dopo il positivo andamento di marzo, che aveva segnato un +0,3%, per il mese in corso si stimano complessivamente 3.880 entrate, con una variazione negativa di 230 unità rispetto ad aprile 2025. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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