Montespertoli sempre più green 61 nuovi alberi nel parco Montessori di Baccaiano

A Montespertoli, nel parco “Maria Montessori” di Baccaiano, sono stati piantati 61 nuovi alberi da Plures Alia, contribuendo a un intervento di riqualificazione ambientale realizzato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questa iniziativa rafforza l’impegno della comunità verso un ambiente più sostenibile e più verde, inserendo nuovi elementi naturali nel contesto pubblico locale.

Il vicesindaco Pierini: "Gli alberi renderanno il parco più vivibile e la frazione più bella" Montespertoli sempre più green. In località Baccaiano sono stati piantati 61 nuovi albero da Plures Alia nel parco pubblico “Maria Montessori”, nell’ambito di un primo intervento di riqualificazione ambientale realizzato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. L’operazione rientra nelle attività collegate alla realizzazione del nuovo Ecocentro a servizio della cittadinanza e punta a rafforzare il patrimonio verde dell’area, migliorandone la fruibilità e la qualità ambientale. Le nuove alberature sono state selezionate privilegiando specie adatte al contesto ambientale e climatico dell’area e comprendono diverse essenze arboree e arbustive, tra cui carpini, tigli, liquidambar, magnolie, alberi da frutto ornamentali e altre varietà utili ad arricchire la biodiversità del parco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

