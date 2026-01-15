Nel parco brianzolo arrivano le piante mangia smog

Nel parco brianzolo nasce un progetto dedicato alle piante “mangia smog”, un’iniziativa sostenuta dalla sensibilità di cittadini e amministrazione. Promossa da Luca Medici e Alessandro Canzi, questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell’aria urbana attraverso la piantumazione di specie specifiche. Un esempio di collaborazione tra comunità e istituzioni per creare ambienti più salubri e vivibili nel territorio locale.

Il parco cittadino rifiorisce con le piante "mangia smog". Un progetto che parte dai cittadini, dalla sensibilità di Luca Medici e di Alessandro Canzi, e che vede il coinvolgimento dell'amministrazione e dell'intera cittadinanza.Il 22 gennaio alle 10.30 a Vedano al Lambro, nel parco comunale di.

