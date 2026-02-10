Faenza 2026 | 5 Stelle riconfermano Isola Progetto Civico valuta nuove strategie per le amministrative

Faenza si avvicina alle elezioni amministrative del 2026. I 5 Stelle hanno confermato il loro sostegno a Isola, mentre Progetto Civico studia nuove mosse per affrontare le urne. La città si muove in un clima di attesa e cambiamenti politici.

Faenza al voto: Progetto Civico e 5 Stelle delineano strategie per le amministrative del 2026. Faenza si prepara alle prossime elezioni amministrative del 2026 con un panorama politico in evoluzione. Il Movimento 5 Stelle ha confermato l’intenzione di sostenere il sindaco uscente Massimo Isola, mentre Progetto Civico Faentino, nato dalla fusione di diverse forze locali, valuta attentamente le candidature esistenti, aprendo anche alla possibilità di presentare un proprio candidato sindaco. L’appuntamento con le urne è previsto per il 2026 e vede un fermento di attività tra le diverse formazioni politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

