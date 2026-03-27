I nuovi locali hanno previsto un intervento di ristrutturazione di circa 1 milione e 140mila euro, finanziati con 260mila euro di risorse del Comune di Carpi e con 880 mila euro di risorse europee Pnrr (Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Missione 5, Componente 2 - Investimento 2.1), a conferma della rilevanza strategica attribuita alla riqualificazione del patrimonio pubblico in attuazione della linea strategica riuso e rigenerazione urbana. L’Unione delle Terre d’Argine partecipa al progetto con un investimento complessivo superiore a 430 mila euro di cui 349... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Innovazione e cittadinanza digitale, nasce “Terminal- Terre d’Argine Innovation Lab”

Articoli correlati

Pietrafitta Innovation Hub. Nasce il nuovo ecosistema dell’innovazione sostenibileCentinaia di imprenditori, amministratori e cittadini hanno affollato l’evento per la presentazione del Pietrafitta Innovation Hub (PIH),...

Leggi anche: Studenti novaresi in visita all’Amazon Innovation Lab