Mercedes-Maybach il lusso evolve tra intelligenza e artigianalità

Mercedes-Maybach presenta un nuovo aggiornamento della Classe S, segnando uno dei cambiamenti più significativi nella storia del marchio. La casa automobilistica ha introdotto miglioramenti che combinano tecnologia avanzata e artigianalità, puntando a rafforzare la propria presenza nel segmento di lusso. La vettura si distingue per le novità apportate, che coinvolgono aspetti estetici e funzionali.

(Adnkronos) – Mercedes-Maybach alza ulteriormente l’asticella del segmento top-end con la nuova Classe S, protagonista di uno degli aggiornamenti più profondi nella storia del marchio. La nuova Mercedes-Maybach Classe S introduce per la prima volta su un modello Maybach il sistema operativo proprietario MB.OS, affiancato dalla quarta generazione del sistema MBUX. Sul piano estetico, la berlina si distingue per un design ancora più scultoreo e autorevole. La griglia Maybach è stata ampliata e ora è disponibile con cornice luminosa, insieme a dettagli come il lettering illuminato e gli inserti color oro rosa nei gruppi ottici. All’interno, l’abitacolo si configura come un vero e proprio “salotto su ruote”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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