Una nuova versione della BMW i6, una coupé elettrica che potrebbe seguire il design della linea “Neue Klasse”, è al centro di indiscrezioni. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, l’ipotesi di una sportiva pura con questa impostazione circola tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La casa automobilistica non ha annunciato dettagli o piani precisi in merito, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri.

Una BMW i6 Coupé “Neue Klasse” come sportiva pura è affascinante. ma oggi NON è confermata. Però l’idea non è campata in aria—vi spiego perché. Stato attuale (2026). La nuova piattaforma Neue Klasse è reale ed è il cuore della futura gamma elettrica di BMW.. I primi modelli ufficiali sono: SUV BMW iX3. Berlina BMW i3.. Arriveranno decine di nuovi modelli entro il 2027 su questa base. Si tratterà di tutte auto elettriche con la volontà di aumentare nel tempo l’autonomia.. Quindi: la base tecnica per una coupé sportiva c’è. Le foto dell’articolo sono state prese dal video del canale Youtube di REC Anything. Di seguito il link alla fonte: Ma una “i6 Coupé”?. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW i6: arriva una coupè elettrica stile Neue Klasse?

Nuova BMW i3 Neue Klasse Touring: nel 2027 arriva la wagon elettricaLa nuova BMW i3 “Neue Klasse” è una delle auto più importanti per BMW degli ultimi anni: non c’entra quasi nulla con la vecchia i3 cittadina, è...

BMW i3 2026: debutta la nuova elettrica della Neue Klasse(Adnkronos) – La nuova BMW i3 2026 rappresenta un passaggio chiave nella strategia elettrica del costruttore tedesco.

Temi più discussi: BMW iX3 40, la nuova versione entry-level rende la Neue Klasse più accessibile; Nuova BMW Serie 3 G50: motori termici elettrificati e progetto separato dalla Neue Klasse | Quattroruote.it; Nuova BMW IX3 e40, entry level a trazione posteriore per la più economica della Neue Klasse; Tutto quello che sappiamo sulla BMW Serie 3 elettrica.

La nuova BMW iX1 arriva nel 2027: ecco come sarà la Neue Klasse più piccolaNei prossimi due anni la BMW intende portare sul mercato 40 nuovi modelli della famiglia Neue Klasse, la piattaforma che sarà alla base di tutte le prossime elettriche dell'Elica. Il 2025 ha visto il ... quattroruote.it

BMW iX3 40, la Neue Klasse elettrica al prezzo di 63.900 euroBMW iX3 40 debutta con 320 CV, fino a 635 km di autonomia, ricarica a 300 kW e prezzo a partire da 63.900 euro. quotidianomotori.com

«La priorità è la Serie 3, già traghettata verso l’elettrico con la i3, e la transizione totale sulla piattaforma Neue Klasse. » Dopo vent’anni di storia e numeri che hanno sfiorato le 200. 000 unità l’anno, la BMW Serie 1 si avvicina al suo tramonto. In un mercato or - facebook.com facebook

Bmw amplia la gamma: arriva la versione iX3 40 a trazione posteriore. Entry level delle elettriche Neue Klasse con autonomia fino a 635 km e ricarica fast #ANSAmotori #ANSA x.com