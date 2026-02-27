atletica parata di stelle ad ancona per i campionati italiani indoor tanti big azzurri in gara

Oggi pomeriggio al PalaCasali di Ancona partono i Campionati Italiani indoor di atletica 2026. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi atleti azzurri, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti nazionali in vista dei Mondiali in sala di Torun, che si terranno dal 20 al 22 marzo.

Cominciano oggi pomeriggio al PalaCasali di Ancona i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, uno degli ultimi grandi appuntamenti in agenda nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). La 57ma edizione della massima rassegna tricolore invernale si preannuncia oltremodo spettacolare, grazie alla partecipazione di tante stelle del movimento azzurro. Purtroppo negli ultimi giorni è arrivato il forfait di Mattia Furlani a causa di uno stato influenzale, mentre sono ancora in forse il campione iridato indoor di salto triplo Andy Diaz ed il campione d’Europa dei 110 ostacoli a Roma 2024 Lorenzo Simonelli (iscritto ad oggi sia nei 60 metri piani che nei 60hs). 🔗 Leggi su Oasport.it

