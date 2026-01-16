L’esterno della Juventus, Federico Chiesa, manifesta forte interesse a tornare a Torino, spingendo per un trasferimento in prestito con obbligo condizionato. La società bianconera sta negoziando con il Liverpool, dopo aver avviato i contatti per definire la formula più adatta. La trattativa si concentra su un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, mantenendo alta l’attenzione sul mercato e sulle strategie di rafforzamento della squadra.

Chiesa Juve, l’esterno vuole solo Torino: si tratta sul prestito con obbligo condizionato. Strada ancora in salita, l’atalantino è il piano B. La Juventus si trova a gestire una situazione di mercato incandescente in queste frenetiche giornate invernali. Secondo l’indiscrezione rilanciata con forza da La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa ha fretta, molta fretta. L’esterno offensivo, classe 1997 dotato di strappi veloci e tiro potente, ha le idee chiarissime sul proprio futuro immediato: vuole lasciare il Liverpool e l’Inghilterra per tornare alla Juve. Dopo l’addio consumatosi nell’estate 2024, il giocatore sente che il suo tempo in Premier League è finito e preme per rientrare in Italia, desideroso di rilanciarsi in un ambiente che conosce a memoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve senza sosta: l’esterno spinge per il ritorno a Torino, bianconeri in pressing sul Liverpool. Si ragiona ora su questa formula

Leggi anche: Chiesa Juve, i bianconeri in pressing sul Liverpool per l’esterno: cosa manca per arrivare all’accordo

Leggi anche: Chiesa alla Juve: cosa pensa l’esterno del ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sul clamoroso affare di gennaio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Bernardo Silva, Mlacic, Goretzka e Joao Gomes; Chiesa alla Juventus, ci sono novità: svelato il vero ostacolo! • Calciomercato Juventus, Ultime Notizie; Chiesa alla Juventus, ci sono novità: svelato il vero ostac...; Juventus, la giornata di mercato LIVE: tutte le trattative e gli aggiornamenti.

Chiesa alla Juventus, ci sono novità: svelato il vero ostacolo! - Chiesa alla Juventus – Prosegue senza sosta la sessione invernale di calciomercato e tra gli affari che potrebbero concretizzarsi uno dei più suggestivi sarebbe il ritorno di Chiesa alla Juventus, col ... fantamaster.it