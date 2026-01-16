Chiesa Juve senza sosta | l’esterno spinge per il ritorno a Torino bianconeri in pressing sul Liverpool Si ragiona ora su questa formula
L’esterno della Juventus, Federico Chiesa, manifesta forte interesse a tornare a Torino, spingendo per un trasferimento in prestito con obbligo condizionato. La società bianconera sta negoziando con il Liverpool, dopo aver avviato i contatti per definire la formula più adatta. La trattativa si concentra su un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, mantenendo alta l’attenzione sul mercato e sulle strategie di rafforzamento della squadra.
Chiesa Juve, l’esterno vuole solo Torino: si tratta sul prestito con obbligo condizionato. Strada ancora in salita, l’atalantino è il piano B. La Juventus si trova a gestire una situazione di mercato incandescente in queste frenetiche giornate invernali. Secondo l’indiscrezione rilanciata con forza da La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa ha fretta, molta fretta. L’esterno offensivo, classe 1997 dotato di strappi veloci e tiro potente, ha le idee chiarissime sul proprio futuro immediato: vuole lasciare il Liverpool e l’Inghilterra per tornare alla Juve. Dopo l’addio consumatosi nell’estate 2024, il giocatore sente che il suo tempo in Premier League è finito e preme per rientrare in Italia, desideroso di rilanciarsi in un ambiente che conosce a memoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
