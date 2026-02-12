Latina sosta a pagamento verso un sistema più digitale | gara aggiudicata e nuovi parcometri in arrivo

Il Comune di Latina ha scelto di rendere il sistema di parcheggio più moderno e facile da usare. Dopo aver aggiudicato la gara, in arrivo ci sono nuovi parcometri digitali e una gestione più semplice della sosta. L’obiettivo è ridurre le complicazioni per chi parcheggia e rendere il servizio più efficiente.

Una gestione della sosta pensata per essere più semplice da usare e meno "punitiva": è questa la direzione indicata dal Comune di Latina dopo l' aggiudicazione della gara per il servizio di sosta a pagamento. L'obiettivo dichiarato è introdurre tecnologia, nuovi strumenti di pagamento e maggiore manutenzione, includendo anche la struttura multipiano di Latina Scalo. L'annuncio dell'assessore Di Cocco: "Nuova fase di investimenti e innovazione". A comunicare l'affidamento è stato l'assessore alla Mobilità e Trasporti Gianluca Di Cocco con un post su Facebook, parlando di un passaggio che apre "una nuova fase di investimenti, innovazione e maggiore efficienza ".

