Il cardinale Ruini e il filo diretto con Meloni grazie a un infermiere | Con lei amicizia vera e affettuosa Berlusconi? Ha fermato il comunismo

Su Giorgia Meloni il giudizio è «decisamente positivo sotto entrambi gli aspetti, sia politico sia personale». Lo afferma il cardinale Camillo Ruini in una lunga intervista al Corriere della Sera, in occasione dei suoi 95 anni. L’ex presidente della Cei definisce la premier «una persona molto immediata, molto schietta», con cui c’è «un’amicizia vera e molto affettuosa». A fare da tramite tra Ruini e Meloni è un infermiere, «che viene da me per curarmi» e «va anche da lei», rivela il cardinale. La stima per Leone e la critica a Francesco. Nel lungo colloquio con Aldo Cazzullo, Ruini affronta i nodi centrali del suo rapporto con il potere e la Chiesa, dicendo di essere soddisfatto dell’attuale Pontefice, papa Leone XIV: «La mia impressione è ottima».🔗 Leggi su Open.online

