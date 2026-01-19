Ciclone Harry in allerta anche la Prefettura | filo diretto con Comuni e protezione civile per fronteggiare l' emergenza

La Prefettura ha attivato un monitoraggio continuo in collaborazione con i Comuni e le autorità di protezione civile, in vista dell’arrivo del ciclone “Harry”. L’obiettivo è garantire la sicurezza della popolazione e coordinare le eventuali misure di emergenza previste per martedì 20 gennaio, quando si prevede il massimo impatto della perturbazione. Restano in corso aggiornamenti e comunicazioni ufficiali per informare i cittadini sulle eventuali precauzioni da adottare.

In allerta anche la Prefettura per l'imminente arrivo del ciclone “Harry” il cui picco è previsto per la giornata di martedì 20 gennaio. Stamane il tavolo tecnico presieduto dal prefetto Cosima di Stani per fronteggiare le avverse condizioni meteo.Alla riunione hanno partecipato i vertici delle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il ciclone Harry sferza il Sud Italia: venti a 120 Km/h, allerta della Protezione Civile

Il ciclone Harry sta causando forti venti e condizioni meteorologiche avverse nel Sud Italia. Con raffiche fino a 120 kmh, la Protezione Civile ha emesso un’allerta per le regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, le più colpite. La perturbazione, originatasi nei pressi della Tunisia, rappresenta una fase critica del maltempo, che richiede attenzione e precauzione per garantire la sicurezza delle popolazioni interessate.

Ciclone Harry, la Sicilia nella fase più delicata: attenzione massima e i consigli della Protezione civile

Il ciclone Harry sta interessando la Sicilia, in particolare la parte orientale, richiedendo attenzione e precauzione. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento e la Protezione civile ha diffuso indicazioni utili per affrontare questa fase delicata. È importante seguire le direttive ufficiali e adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti durante questa emergenza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna. Scuole chiuse, possibili nevicate - Maltempo estremo con allerta rossa in Sardegna, gialla in Calabria e Sicilia. ilfattoquotidiano.it