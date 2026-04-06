Una coppia è stata denunciata dopo aver avuto rapporti sessuali sulla spiaggia in pieno giorno, nella zona di bagno 28 a Marina Centro, Rimini. La scena si è svolta davanti a numerosi bagnanti e passanti, senza alcuna interruzione o tentativo di nascondersi. La presenza di persone sul lungomare non ha impedito alla coppia di compiere l’atto, che è stato notato e segnalato alle forze dell’ordine.

Rimini, 6 aprile 2026 – Come se nulla fosse. Come se non fossero sulla spiaggia in piena zona bagno 28, di fronte a Piazzale Kennedy, nel cuore di Marina Centro. E come se non fosse l’ora di pranzo di un soleggiato e affollatissimo giorno di Pasqua a Rimini, con decine e decine di turisti, anche minorenni, assiepati in riva al mare mentre loro, una coppia di cittadini statunitensi, erano indaffarati nel consumare un rapporto sessuale completo sul telo da mare steso sulla sabbia. Una scena surreale in pieno giorno. Una scena che ha del surreale quella a cui hanno assistito domenica mattina le persone arrivate in spiaggia a Marina Centro per godersi una Pasqua in riva all’Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasqua a luci rosse, fanno sesso in spiaggia: denunciata una coppia

Sesso in spiaggia a Rimini all'ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie, coppia denunciataDue turisti sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, dopo aver consumato un rapporto sessuale in pieno giorno, a Pasqua, in spiaggia.

Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua: coppia di turisti denunciata dalla poliziaLa scena hot nel giorno di Pasqua, intorno all'ora di pranzo, nei pressi del bagno 30 di Rimini.

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