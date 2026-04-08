Notte della Geografia 2026 | Inclusione e Montagna alla Sapienza

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio si svolge la nona edizione della Notte Internazionale della Geografia, un evento che coinvolge diverse città nel mondo. Quest’anno, l’attenzione si concentra sui temi dell’inclusione e dell’innovazione sociale, con iniziative e incontri aperti al pubblico. La manifestazione si svolge anche presso l’ateneo romano, dove saranno presentate attività e progetti legati alla promozione della partecipazione sociale e alla valorizzazione delle aree di montagna.

Cosa: Nona edizione della Notte Internazionale della Geografia (GeoNight), un evento globale dedicato quest’anno ai temi dell’inclusione e dell’innovazione sociale. Dove e Quando: Roma, presso i locali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, venerdì 10 aprile 2026 dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Perché: Per scoprire le potenzialità delle aree montane attraverso undici appuntamenti tra cui laboratori, tavole rotonde e la premiazione del regista Riccardo Milani per il suo film Un mondo a parte. Venerdì 10 aprile 2026 torna un appuntamento di grande spessore culturale, accademico e divulgativo: la nona edizione della Notte Internazionale della Geografia. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Notte della Geografia 2026: Inclusione e Montagna alla Sapienza GeoNight, venerdì 10 aprile la notte internazionale della geografia: le iniziative del Vespucci-ColomboL'Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con l’AIIG Toscana, invita la cittadinanza a partecipare alla Notte Internazionale della... Leggi anche: Uproar: la danza della resistenza peruviana alla Sapienza Temi più discussi: A Cogolo la notte europea della geografia 2026; Hackerare Monopol1; Intelligenza Artificiale e Città del Futuro; La Notte della Geografia torna al Ruffini: Imperia nella rete mondiale dell’evento. 'Luogologia', quiz geografico tra gioco e scoperta a SienaA Siena 'Luogologia', un originale quiz a squadre organizzato da geografi Unisi, nell’ambito della Notte Internazionale 'GeoNight 2026' ... gonews.it Hackerare Monopol1Sessione di gioco aperta al pubblico..evento consigliato da Il Bo Live, il magazine ufficiale dell’Università di Padova. ilbolive.unipd.it Venerdì 10 aprile dalle 17 alle 20, torna la “Notte internazionale della Geografia” alla Sapienza, quest’anno dal titolo “La montagna lo fa: Geografia dell’inclusione tra restanza e accoglienza” Nell’Edificio di Lettere un ricco programma di undici eventi, tra s - facebook.com facebook