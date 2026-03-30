Il 31 marzo 2026 alle ore 20:30 si terrà presso il Nuovo Teatro Ateneo a Roma lo spettacolo UPROAR, un progetto di teatro partecipativo e nuovi formati performativi. L’evento si inserisce all’interno di un ciclo di rappresentazioni che mettono in scena la resistenza della danza peruviana. La serata si svolgerà nel contesto di una stagione teatrale dedicata a forme innovative di espressione artistica.

Cosa: UPROAR, un progetto di teatro partecipativo e nuovi formati performativi. Dove e Quando: Nuovo Teatro Ateneo (Piazzale Aldo Moro 5, Roma), il 31 marzo 2026 alle ore 20:30. Perché: Un’opera potente che trasforma la memoria delle proteste sociali in Perù in un rituale collettivo di guarigione e consapevolezza. Il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma si conferma un palcoscenico d’elezione per le sperimentazioni linguistiche e l’impegno civile, ospitando il prossimo 31 marzo l’opera UPROAR. Il progetto, firmato dal collettivo peruviano composto da Carolina Rieckhof e Moyra Silva, rappresenta una tappa fondamentale della stagione 20252026, realizzata in preziosa collaborazione con l’ IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Uproar: la danza della resistenza peruviana alla Sapienza

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