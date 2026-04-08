GeoNight venerdì 10 aprile la notte internazionale della geografia | le iniziative del Vespucci-Colombo
Venerdì 10 aprile si terrà la Notte Internazionale della Geografia, un evento organizzato dall'Istituto Vespucci-Colombo in collaborazione con l’AIIG Toscana. La manifestazione coinvolge diverse iniziative rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza geografica e favorire la partecipazione pubblica. La serata prevede attività e approfondimenti su temi legati alla geografia, aperti a tutti gli interessati.
L'Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con l’AIIG Toscana, invita la cittadinanza a partecipare alla Notte Internazionale della Geografia-GeoNight, il prossimo venerdì 10 aprile.Il programma inizierà alle 15.15 nell'Aula Magna dell’Istituto con la presentazione dell’itinerario "La nostra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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