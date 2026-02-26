Porcia attiva il controllo di vicinato | è l' ottavo comune della provincia

Il Comune di Porcia ha avviato il progetto “Controllo di Vicinato”, coinvolgendo cittadini e forze dell’ordine in attività di sorveglianza condivisa per garantire maggiore sicurezza nel territorio. La misura si inserisce in un piano di iniziative volte a rafforzare il senso di comunità e a prevenire situazioni di rischio, con l’obiettivo di tenere sotto controllo eventuali criticità locali.

Il Comune di Porcia ha aderito al progetto “Controllo di Vicinato”, un modello di sicurezza partecipata che coinvolge cittadini e forze dell’ordine per prevenire reati e migliorare il presidio del territorio.??Porcia si unisce così a una rete di otto amministrazioni comunali della provincia che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Controllo di vicinato, il sindaco Ferrara: "Il Comune ha fatto tutto quanto era necessario, ora attendiamo il via libera del Ministero"Durante l’incontro pubblico di martedì 16 dicembre, i rappresentanti dei quartieri Levante/Madonna del Freddo, Mulino di Brecciarola, Tricalle, Santa...

Leggi anche: "Potenzieremo il Controllo di vicinato"

Argomenti discussi: Controlli di vicinato con i comitati di zona.

Il controllo di vicinato arriva anche a PorciaSotto la supervisione della Prefettura, osservatori civici raccoglieranno le segnalazioni dei cittadini in tema di sicurezza, per poi avvisare le forze dell'ordine ... rainews.it

Storditore e coltello, coppia aggredisce i poliziotti: l'uomo e la donna rifiutavano il controllo dei documenti e non volevano dare spiegazioniPORCIA - A segnalare la coppia che girava in via Villa Scura, a Porcia, con un coltello e un oggetto che emetteva dei suoni simili a una scossa elettrica, sono stati alcuni abitanti. Si erano ... ilgazzettino.it