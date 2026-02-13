Sicurezza nei quartieri Rinnoviamo | Controllo di vicinato un' opportunità ma si curi la formazione

La consigliera Elena Colangelo di Rinnoviamo Forlì ha presentato giovedì un’interrogazione sulla sicurezza nei quartieri, evidenziando che il controllo di vicinato può rappresentare un’opportunità, ma richiede una formazione adeguata per evitare fraintendimenti e rischi.

La consigliera Elena Colangelo di Rinnoviamo Forlì è intervenuta giovedì con un’interrogazione sul tema della sicurezza e sulla proposta di avviare il controllo di vicinato. Nel documento sono state evidenziate in primo luogo le richieste di sicurezza da parte dei cittadini e le carenze di organico delle forze dell’ordine locali, criticità già segnalate dalla stessa civica oltre che dai membri della stessa maggioranza. Colangelo ha quindi chiesto gli sviluppi del protocollo con la prefettura e del piano di implementazione. “Quali sono le tempistiche previste? Con quali modalità i cittadini potranno aderire ai gruppi di vicinato? In che modo l’Amministrazione garantirà trasparenza nella comunicazione di questi passaggi?”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Venerdì alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia, si terrà un incontro sull'importanza della sicurezza pubblica.

In Italia parte un nuovo corso di formazione per operatori che si occupano di sicurezza nei locali pubblici.

