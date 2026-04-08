Durante la trasmissione televisiva, un’attrice ha parlato del suo rapporto con un’altra collega, affermando di non essere amiche. Ha anche fatto un’imitazione simpatica della sua interlocutrice, suscitando un sorriso tra i presenti. La conversazione si è concentrata sulla dinamica tra le due professioniste nel contesto lavorativo, senza ulteriori dettagli sulla natura del rapporto o motivazioni.

Micaela Ramazzotti, ospite a Belve, ha affrontato con la consueta schiettezza il suo rapporto con la collega Valeria Bruni Tedeschi. Nonostante il grande successo di critica e pubblico ottenuto nel film La pazza gioia, l’attrice ha descritto una relazione segnata da profonde divergenze caratteriali con la collega, esacerbate da una distanza sociale che ha reso la convivenza sul set tutto meno che semplice. “Lavorare con lei è stato complicato perché veniamo da mondi opposti: lei è nata nella ricchezza, io no. Al cinema questa diversità si sente eccome: per me non ci sono mai stati i camerieri pronti a ogni richiesta, e ho dovuto sviluppare uno spirito di sopravvivenza quasi rapace per farmi strada” Il racconto della Ramazzotti tratteggia un contrasto netto tra due modi di stare al mondo e di intendere la professione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non siamo amiche”: Micaela Ramazzotti racconta la Bruni Tedeschi a Belve (con imitazione esilarante)

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Micaela Ramazzotti a Belve racconta la lite con Paolo Virzì e la fine del matrimonio: "Figuraccia"Micaela Ramazzotti è stata ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani nella puntata in programma martedì 7 aprile.

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Micaela Ramazzotti ha rivelato a Belve dettagli inediti della sua vita, tra successi, sfide personali e un passato poco conosciuto. Dalla sindrome dell’impostore alla difficile relazione con i genitori, passando per le sue confessioni sui furti da giovane e la fine del facebook

“Oltre alla nonna, lei rubava anche alla Rinascente e alla Coin” Il compagno di cella di Micaela Ramazzotti #Belve x.com