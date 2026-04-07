Micaela Ramazzotti è stata ospite della trasmissione televisiva Belve, condotta da Francesca Fagnani, dove ha parlato di una lite con il regista Paolo Virzì e della fine del loro matrimonio. Durante l'intervista, l'attrice ha raccontato di aver vissuto un momento difficile legato a quell'episodio, definendolo una “figuraccia”. La conversazione si è concentrata sui dettagli di quella vicenda personale e sulle conseguenze che ha avuto sulla sua vita privata.

Micaela Ramazzotti è stata ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani nella puntata in programma martedì 7 aprile. L’attrice ha parlato della fine del suo matrimonio con Paolo Virzì e della lite in un ristorante con il suo ex marito, oltre che delle possibili future nozze con il nuovo compagno Claudio Pallitto. Le parole di Micaela Ramazzotti a Belve sul matrimonio con Virzì Sulla piattaforma Raiplay è stata condivisa una clip dell’intervista a Micaela Ramazzotti che andrà in onda nella puntata di Belve di martedì 7 aprile, la prima della nuova stagione del programma cult di Rai2. La conduttrice Francesca Fagnani ha riferito a Micaela Ramazzotti le parole dell’ex marito Paolo Virzì, che in un’intervista ha dichiarato di averla sposata per convincerla a intrepretare la Sandrelli da giovane nel film ‘La prima cosa bella’. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Micaela Ramazzotti a Belve racconta la lite con Paolo Virzì e la fine del matrimonio: "Figuraccia"

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Micaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, e parla della relazione chiusa con il noto regista, Paolo Virzì: «Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui» x.com

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