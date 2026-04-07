L'attrice italiana ha parlato recentemente della fine della sua relazione con un regista noto e del dolore che ha attraversato in quel periodo. Ha anche rivelato dettagli sulla sua amicizia con un’altra attrice, menzionando un episodio che l’ha colpita profondamente. Nelle sue dichiarazioni, ha descritto il senso di disprezzo provato in alcune fasi della sua vita sentimentale. La sua carriera cinematografica, invece, prosegue con progetti in corso e riconoscimenti.

È una delle attrici più apprezzate del cinema italiano. Ma alla bella e talentuosa Micaela Ramazzotti non sono stati risparmiati dolori nella vita privata. In particolare nel rapporto con il regista Paolo Virzì, con il quale ha messo al mondo due bambini prima di una separazione burrascosa. Un argomento spinoso del quale per una volta Micaela Ramazzotti ha parlato con Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda su rai2 il 7 aprile. A proposito della fine del suo matrimonio Micaela confessa: "Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui”. Alla base di questa sofferenza c’era "la mancanza d’amore, l’essere disprezzata". Francesca... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - "Mi sentivo disprezzata": Micaela Ramazzotti e la fine dell'amore con Paolo Virzì. Poi la rivelazione su Valeria Bruni Tedeschi

Micaela Ramazzotti a Belve contro Paolo Virzì: “Ero disprezzata, meglio non sposarsi”Per la prima volta Micaela Ramazzotti ha scelto il salotto televisivo di Belve per raccontare, senza filtri, la fine del matrimonio con Paolo Virzì.

Micaela Ramazzotti a Belve: “Con Virzì mi sono sentita disprezzata, ho vissuto momenti bui”Micaela Ramazzotti a Belve parla per la prima volta della fine del matrimonio con Paolo Virzì: "Ho passato momenti bui, ero disprezzata".

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