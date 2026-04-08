Una donna di 38 anni è stata arrestata dopo essere stata destinataria di un’ordinanza cautelare. La vicenda riguarda il mancato pagamento di un conto in pizzeria, che ha portato alle azioni delle forze dell’ordine. La donna è stata prelevata e portata in carcere, dove si trova attualmente. La vicenda ha avuto una rapida evoluzione, con l’arresto avvenuto poco dopo i fatti.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal mancato pagamento del conto in pizzeria al carcere. È la vicenda che ha colpito una donna di 38 anni originaria della Romania, finita dietro le sbarre dopo essere stata denunciata dalla titolare dell’attività commerciale perché gravata da una precedente ordinanza di custodia cautelare. È accaduto a Boscotrecase, dove i carabinieri della stazione di Trecase sono intervenuti all’interno di una pizzeria di via Nazionale. Poco prima la donna, in compagnia di un uomo di 32 anni nato in Marocco, aveva consumato un pasto per poi rifiutarsi di pagare il dovuto, complessivamente 40 euro. Una circostanza che ha indotto la titolare del ristorante a chiamare i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non paga il conto ed è destinataria di un’ordinanza cautelare: arrestata 38enne

Coppia non paga il conto in pizzeria, i carabinieri scoprono che lei doveva essere in carcere: arrestata 38enneA Boscotrecase, nella provincia di Napoli, una coppia non ha pagato il conto in pizzeria: "Non abbiamo soldi" la loro risposta.

Boscotrecase, non pagano il conto in pizzeria: 38enne arrestata dai carabinieriNon pagano il conto in pizzeria e attendono l’arrivo dei carabinieri, ma per una dei due scattano le manette.

Temi più discussi: Sono una personalità, e non paga il conto al ristorante. Denunciato 47enne; Como, mangia in un ristorante del centro e va via senza pagare il conto: Sono una personalità, non pago; La Ue che paga il conto della guerra: Così rischiamo la stagflazione; Paga il conto in pizzeria ma i soldi sono falsi, condannato un 44enne.

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«Il lavoro è l’unica cosa che paga, perché puoi avere un pizzico di talento in meno, in pizzico di strumenti a disposizione in meno per fare quello che ami, ma se lavori tanto, riesci a sopperire in mille modi». Lorella Cuccarini, da oltre quarant’anni sulla scena, - facebook.com facebook

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