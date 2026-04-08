Coppia non paga il conto in pizzeria i carabinieri scoprono che lei doveva essere in carcere | arrestata 38enne

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una coppia è stata scoperta dai carabinieri a Boscotrecase, vicino Napoli, dopo aver lasciato il conto in pizzeria senza pagare. La donna, di 38 anni, è risultata essere sottoposta a detenzione domiciliare, ed è stata arrestata. La coppia aveva dichiarato di non avere soldi per saldare il conto. L’episodio si è svolto nella serata di ieri, quando i militari sono intervenuti per chiarire la situazione.

A Boscotrecase, nella provincia di Napoli, una coppia non ha pagato il conto in pizzeria: "Non abbiamo soldi" la loro risposta. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno scoperto che sulla donna gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Boscotrecase, non pagano il conto in pizzeria: 38enne arrestata dai carabinieriNon pagano il conto in pizzeria e attendono l’arrivo dei carabinieri, ma per una dei due scattano le manette.

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