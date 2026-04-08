Coppia non paga il conto in pizzeria i carabinieri scoprono che lei doveva essere in carcere | arrestata 38enne

Una coppia è stata scoperta dai carabinieri a Boscotrecase, vicino Napoli, dopo aver lasciato il conto in pizzeria senza pagare. La donna, di 38 anni, è risultata essere sottoposta a detenzione domiciliare, ed è stata arrestata. La coppia aveva dichiarato di non avere soldi per saldare il conto. L’episodio si è svolto nella serata di ieri, quando i militari sono intervenuti per chiarire la situazione.

A Boscotrecase, nella provincia di Napoli, una coppia non ha pagato il conto in pizzeria: "Non abbiamo soldi" la loro risposta. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno scoperto che sulla donna gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Boscotrecase, non pagano il conto in pizzeria: 38enne arrestata dai carabinieriNon pagano il conto in pizzeria e attendono l’arrivo dei carabinieri, ma per una dei due scattano le manette. Leggi anche: Il 38enne che insospettisce i passanti: la locale scopre che non doveva essere in Italia Temi più discussi: Ci hanno tolto l'ombrellone dopo 46 anni. Preferiscono i giovani che spendono al bar e al ristorante: coppia di 80enni furibonda con i gestori del Lido; Colazione da 30 euro: il risvolto del Carnevale; Pescara, i due ottantenni sfrattati dal lido: Preferiscono i giovani: spendono di più al bar; Sesso in spiaggia a Rimini all'ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie, coppia denunciata. Coppia non paga il conto in pizzeria, i carabinieri scoprono che lei doveva essere in carcere: arrestata 38enneA Boscotrecase, nella provincia di Napoli, una coppia non ha pagato il conto in pizzeria: Non abbiamo soldi la loro risposta ... fanpage.it Coppia si rifiuta di pagare il conto in pizzeria, ma lei è ricercata e finisce dentroBoscotrecase. Non pagano il conto ma la sorpresa arriva dopo lo scontrino. Carabinieri arrestano 38enne Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza contrae un’obbligazione col proposito di ... ilmediano.com A Boscotrecase una coppia entra in una pizzeria a via Nazionale. Lei ha 38 anni ed è originaria della Romania mentre lui ha 32 anni ed è del Marocco. I due si accomodano e mangiano due pizze con tanto di bibite. La cena termina e arriva il conto da pagare. - facebook.com facebook Ma questa coppia #GFVIP x.com