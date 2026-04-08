A Boscotrecase, due persone sono state coinvolte in un episodio in una pizzeria. Dopo aver consumato il pasto, hanno atteso l’arrivo dei carabinieri senza saldare il conto. Durante le operazioni, una donna di 38 anni è stata arrestata dai militari. La vicenda si è conclusa con l’arresto di una delle due persone, mentre l’altra ha lasciato il locale prima dell’intervento.

Non pagano il conto in pizzeria e attendono l’arrivo dei carabinieri, ma per una dei due scattano le manette. È accaduto a Boscotrecase, in via Nazionale. Una coppia – lei 38enne di origine rumena, lui 32enne marocchino – dopo aver consumato due pizze e bevande per un totale di circa 40 euro, ha dichiarato alla titolare di non avere denaro per saldare il conto. Allertati i militari della stazione di Trecase, i due hanno confermato di non poter pagare, senza opporre resistenza. Durante l’identificazione, entrambi hanno riferito di essere sprovvisti di documenti. Dai controlli in banca dati è emerso però che la donna era destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lucca per violazione di prescrizioni dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Boscotrecase, non pagano il conto in pizzeria: 38enne arrestata dai carabinieri

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