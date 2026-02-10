Droga e soldi tenta la fuga e aggredisce carabinieri | 35enne tunisino arrestato a Bovisio Masciago

Da ilnotiziario.net 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Varedo hanno arrestato un uomo di 35 anni, tunisino e residente a Bovisio Masciago. Durante un normale controllo, il uomo ha tentato di scappare e ha aggredito i militari. Alla fine, è stato portato in caserma, dove si trova ora in attesa di processo.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell’area di Malpensa per l’arrivo delle autorità statunitensi in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

droga e soldi tenta la fuga e aggredisce carabinieri 35enne tunisino arrestato a bovisio masciago

© Ilnotiziario.net - Droga e soldi, tenta la fuga e aggredisce carabinieri: 35enne tunisino arrestato a Bovisio Masciago

Approfondimenti su Bovisio Masciago Droga

Cocaina in auto e droga varia a casa, arrestato 31enne a Bovisio Masciago

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bovisio Masciago Droga

Argomenti discussi: Droga e soldi, tenta la fuga e aggredisce carabinieri: 35enne tunisino arrestato a Bovisio Masciago; FRIGNANO - Maltratta la moglie e tenta di estorcerle i soldi per la droga, arrestato 50enne; Pizzicato mentre cerca di disfarsi della droga dentro a un fazzoletto, 63enne arrestato; Carcere Agrigento: donna tenta di introdurre droga nascosta nella carne - Autore: Maria Genuardi | Cronaca.

Droga e soldi, tenta la fuga e aggredisce carabinieri: 35enne tunisino arrestato a Bovisio MasciagoÈ finito in arresto un 35enne di nazionalità tunisina, domiciliato a Bovisio Masciago, fermato nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Varedo ... ilnotiziario.net

droga e soldi tentaPompei, violenza in casa per i soldi della droga: tenta di strangolare la madre, figlio arrestatoMaltrattamenti quotidiani, richieste di denaro e un’aggressione culminata nel tentativo di strangolamento. La Polizia esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo accusato di viole ... ilgazzettinovesuviano.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.