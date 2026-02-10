Droga e soldi tenta la fuga e aggredisce carabinieri | 35enne tunisino arrestato a Bovisio Masciago

I carabinieri di Varedo hanno arrestato un uomo di 35 anni, tunisino e residente a Bovisio Masciago. Durante un normale controllo, il uomo ha tentato di scappare e ha aggredito i militari. Alla fine, è stato portato in caserma, dove si trova ora in attesa di processo.

